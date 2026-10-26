Москва26 окт Вести.На Украине неизбежна гражданская война. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

По мнению экс-депутата, на Украине складывается ситуация серьезного внутреннего конфликта.

Посмотрите на последнее заявление Зеленского: никакого нейтрального статуса, НАТО, 800 000 армия - а кто ее кормить будет? Армия-то - она тогда интересна, когда она воюет, и она не разлагается. Потому что армия, которая не воюет, она разлагается. Но если будет демобилизация, они придут - мало не покажется. Поэтому я предполагаю, следующий этап будет - гражданская война внутри Украины, при любых раскладах. Почему? Потому что если будет прекращение огня на определенный период, то понятно, что многие - штыки в землю и пошли домой. А что делать там? Домой надо. Но зима тоже заставит вернуться. Это же не период Великой Отечественной войны, когда писали письма в виде треугольников. А сегодня - позвонил, а ему говорят: "Дома нет воды, нет канализации, холодно. Ты что там защищаешь, кого?". Конечно, ему хочется прийти и разобраться: а как же моя семья живет - в Киеве, в Кировограде, в Черкассах, не имеет значения. А как живут эти - так сказать, власть? Понятно - в тепле, все у них нормально. Поэтому вот эта ситуация предгражданского внутреннего конфликта - она неизбежна. Там же друг к другу претензий - по языку, по вере, по ТЦК - ну немерено