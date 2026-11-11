Экс-нардеп Олейник заявил об откатах лидерам ЕС через Миндича и Ермака

Экс-депутат Рады рассказал об откатах европейским лидерам через Миндича и Ермака Экс-нардеп Олейник заявил об откатах лидерам ЕС через Миндича и Ермака

Москва11 ноя Вести.Европейские лидеры получают откаты от выделяемых Киеву средств через соратника главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича и бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом "Газете.Ru" заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Среди европейских политиков осталось мало идейных людей, многие из них руководствуются личной выгодой, пояснил бывший нардеп.

Это откаты. Как им получить с бюджета деньги, кроме зарплаты? Отправил на Украину, они там исчезли, а Миндич и Ермак отмыли на офшоры, перечислили всем лидерам приводит издание слова Олейника

Постоянные просьбы Киева о финансовой помощи – удобный маневр для мошенников, поскольку такая практика лишает возможности провести комплексную ревизию использования выделенных средств, отметил Олейник.

Ранее AFP сообщило, что Украина просит западные страны оплачивать содержание 800-тысячной армии в течение десяти лет после окончания боевых действий. При этом, по данным агентства, на 2027 год Киеву необходимо дополнительно 70 млрд евро, а страны Евросоюза спорят о новых выплатах.