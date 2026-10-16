Экс-нардеп пошутил, почему европейцы обнимаются с Зеленским при встрече Экс-нардеп Олейник: прослушка и компромат - традиция для украинского руководства

Москва16 окт Вести.Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире "Соловьёв Live" пошутил, что европейские политики обнимают главу киевского режима Владимира Зеленского при встрече, потому что пытаются понять, есть ли на нем прослушка, сообщает ИС "Вести".

По словам экс-депутата, наличие компромата на членов украинского руководства - это традиция и определенный уровень культуры.