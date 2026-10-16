Москва16 октВести.Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире "Соловьёв Live" пошутил, что европейские политики обнимают главу киевского режима Владимира Зеленского при встрече, потому что пытаются понять, есть ли на нем прослушка, сообщает ИС "Вести".
По словам экс-депутата, наличие компромата на членов украинского руководства - это традиция и определенный уровень культуры.
Когда они встречают друг друга, в том числе и Зеленского, и Макрон, и другие, они делают обнимашки, такие похлопывания. Я когда-то пошутил, что это не от любви, а это они смотрят, есть ли прослушка, не висит ли на нем микрофон? Компромат - это очень серьезный инструментарийсказал Олейник