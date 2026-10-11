Москва11 октВести.Евросоюз предоставит Киеву дополнительную финансовую помощь для закупки БПЛА и боеприпасов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским по телефону.
Заявление главы ЕК сделано на фоне мирных усилий американского президента Дональда Трампа, который ранее сообщил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной.
На этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракетынаписала фон дер Ляйен в сети X
По ее словам, предстоящий саммит ЕС 15-16 октября станет площадкой для обсуждения финансирования Украины на следующий год.
Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим ее потребности в финансировании на следующий годзаявила фон дер Ляйен
Ранее Трамп заявил о том, что РФ и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.