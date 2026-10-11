Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС выделит Киеву новые средства на беспилотники и ракеты

ЕС выделит Киеву дополнительное финансирование на фоне мирных усилий Трампа Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС выделит Киеву новые средства на беспилотники и ракеты

Москва11 окт Вести.Евросоюз предоставит Киеву дополнительную финансовую помощь для закупки БПЛА и боеприпасов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским по телефону.

Заявление главы ЕК сделано на фоне мирных усилий американского президента Дональда Трампа, который ранее сообщил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной.

На этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты написала фон дер Ляйен в сети X

По ее словам, предстоящий саммит ЕС 15-16 октября станет площадкой для обсуждения финансирования Украины на следующий год.

Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим ее потребности в финансировании на следующий год заявила фон дер Ляйен

Ранее Трамп заявил о том, что РФ и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.