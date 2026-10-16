Фон дер Ляйен заявила о неизбежном росте финансовых потребностей Украины Фон дер Ляйен заявила, что финансовые потребности Украины продолжат расти

Москва16 окт Вести.Потребность Украины в международном финансировании продолжит увеличиваться по мере затягивания конфликта. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Глава ЕК напомнила, что сейчас страны Евросоюза покрывают около 80% объема внешней помощи Киеву.

Пока продолжается эта война, финансовые потребности Украины будут продолжать расти сказала фон дер Ляйен

В связи с этим она призвала других международных партнеров активнее подключаться к поддержке Украины.

Фон дер Ляйен также уточнила, что ЕС уже перевел около 16 миллиардов евро в рамках военной составляющей ранее утвержденного кредита. Еще 17 миллиардов евро могут поступить до конца года, если украинские власти выполнят условия по проведению реформ.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Киеву дополнительную финансовую помощь для закупки БПЛА и боеприпасов.