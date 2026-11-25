Фон дер Ляйен заявила об участии делегации ЕС в переговорах с Россией

Глава ЕК анонсировала участие европейской команды в переговорах с Россией Фон дер Ляйен заявила об участии делегации ЕС в переговорах с Россией

Москва25 ноя Вести.Европейский союз направит собственную делегацию для участия в следующем раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех… Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность

По ее словам, участие европейских представителей необходимо, так как безопасность Украины напрямую влияет и на безопасность стран Евросоюза.

Фон дер Ляйен добавила, что объединение продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву, а любые подвижки в урегулировании Брюссель намерен оценивать по практическим действиям России, а не по заявлениям.