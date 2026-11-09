Фон дер Ляйен назвала условие для переговоров о безопасности Фон дер Ляйен: ЕС откажется от обсуждения безопасности до перемирия на Украине

Москва9 ноя Вести.Евросоюз намерен сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до тех пор, пока на Украине не будет заключено соглашение о прекращении огня. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции во время визита в Бухарест, сообщает ТАСС.

Она утверждала, что "осмысленные переговоры по европейской архитектуре безопасности" могут начаться якобы только "после прекращения огня на Украине". По версии главы ЕК, в них хотят участвовать ведущие страны ЕС и НАТО, а Брюссель "будет настаивать на соответствующем формате" говорится в материале

Отмечается, что на пресс-конференции в Бухаресте журналистам разрешили задать фон дер Ляйен только один вопрос. Он касался предстоящих трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые должны пройти без участия Евросоюза. В ответ глава Еврокомиссии заявила о намерении выполнить просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о помощи на переговорах.

Фон дер Ляйен также сообщила, что на прошлой неделе страны ЕС обсуждали с США будущее плана послевоенного распределения контрактов на восстановление Украины.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в ОАЭ. В Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.