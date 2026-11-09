Еврокомиссия знает, кто поедет в Абу-Даби от ЕС, но формат встреч не определен

В Еврокомиссии не знают о формате встреч представителей ЕС в Абу-Даби Еврокомиссия знает, кто поедет в Абу-Даби от ЕС, но формат встреч не определен

Москва9 ноя Вести.Еврокомиссия направит на переговоры по Украине в Абу-Даби двух советников по национальной безопасности, но не знает о формате возможных встреч, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Еврокомиссии Паулу Пинью.

В ОАЭ 10-11 ноября состоятся трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций из России, Украины и США.

Еврокомиссия будет представлена в Абу-Даби на уровне советника по национальной безопасности, это так же верно в отношении Совета ЕС приводятся слова Пинью

Фактически это значит, что от ЕС приедут глава офиса председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт и главный внешнеполитический советник руководителя Европейского совета Анна-Мария Бурна, отмечает ТАСС.

При этом Пинью заявила, что формат встреч и статус представителей ЕС пока не определен.

Ранее издание Politico писало, что на переговоры в ОАЭ приедут советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними, с участием представителей России, США и Украины.