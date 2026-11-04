Politico: в Брюсселе НАТО и ЕС обсудят трехстороннюю встречу в ОАЭ

В Брюсселе НАТО и ЕС будут обсуждать встречу в ОАЭ и восстановление Украины Politico: в Брюсселе НАТО и ЕС обсудят трехстороннюю встречу в ОАЭ

Москва4 ноя Вести.В Брюсселе состоятся переговоры, на которых представители Украины, США, Франции, Германии, Великобритании и Евросоюза обсудят подготовку к трехсторонней встрече по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет Politico.

Издание ссылается на трех чиновников и дипломатов ЕС, не раскрывая их имен. На встречу в Брюсселе также приглашены представители Всемирного банка. Кроме подготовки к переговорам будут обсуждаться и механизмы восстановления Украины после завершения конфликта.

Встреча по вопросам украинского урегулирования пройдет 10–11 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. На переговоры в Абу-Даби прибудут делегации от России, Украины и США.