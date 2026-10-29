Британия и Германия созывают в НАТО встречу по помощи Киеву

Берлин и Лондон инициируют встречу НАТО по Украине Британия и Германия созывают в НАТО встречу по помощи Киеву

Москва29 окт Вести.Великобритания и Германия 17 ноября проведут в штаб-квартире НАТО заседание контактной группы по военной помощи Украине, говорится в сообщении альянса.

При этом в НАТО пока не уточнили повестку заседания, состав участников, а также не сообщили, какие именно поставки вооружений могут обсуждаться на встрече.

17 ноября 2026 года Великобритания и Германия созовут контактную группу по обороне Украины в штаб-квартире НАТО говорится в публикации

В анонсе также не указано, приведет ли заседание к новым решениям о передаче Украине оружия.

Россия выступает против поставок вооружений Киеву, считая, что они препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Западные страны рассуждают о мире, но на деле делают все, чтобы Украина продолжала убивать россиян, отмечала ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.