Telegraph узнала об ожиданиях ЕС по требованиям Москвы на переговорах

Telegraph: в ЕС ожидают новых требований России на переговорах по Украине Telegraph узнала об ожиданиях ЕС по требованиям Москвы на переговорах

Москва26 окт Вести.Европейские дипломаты допускают, что Россия на новом раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта может вновь потребовать ограничить расширение НАТО и сократить военное присутствие альянса в Европе. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на европейские и украинские дипломатические источники.

Европейские представители считают, что Москва может использовать предстоящие переговоры для обсуждения более широких вопросов европейской безопасности, отмечает издание. Россия выступает против вступления Украины в НАТО и настаивает на нейтральном статусе страны.

Мотивом России для привлечения европейских стран было желание использовать следующий раунд переговоров, чтобы добиться уступок в вопросе расширения НАТО приводит издание слова дипломатических источников

При этом, по данным газеты, позиция европейских стран по требованиям Москвы остается неизменной. Один из европейских чиновников заявил, что она соответствует подходу альянса, сформулированному в январе 2022 года.

В декабре 2021 года Россия предложила США и НАТО юридически закрепить отказ от дальнейшего расширения альянса, включая прием Украины. США и НАТО отвергли это предложение.

По данным Telegraph, украинские и европейские представители согласились обсуждать европейскую безопасность после завершения конфликта. Спецпосланник США Стивен Уиткофф передал соответствующее предложение Владимиру Путину 21 октября в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин недавно подтвердил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей Москвы.