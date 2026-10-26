Политолог Мирзаян обозначил три сценария завершения конфликта на Украине

Политолог назвал три варианта окончания украинского конфликта Политолог Мирзаян обозначил три сценария завершения конфликта на Украине

Москва26 окт Вести.Политолог-международник Геворг Мирзаян в беседе с KP.RU назвал три возможных варианта урегулирования украинского конфликта.

По его оценке, первый сценарий предполагает взаимное признание сторонами фактически контролируемых территорий с последующим вступлением Украины в альянс.

Второй предусматривает сохранение фактической линии контроля без взаимного признания территориальных изменений и без присоединения Киева к НАТО.

Третий вариант, как считает Мирзаян, заключается в установлении российского контроля над всей территорией регионов, включенных в Конституцию РФ, и признании этих изменений украинской стороной.

Политолог также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО при вступлении Украины в альянс без урегулирования территориальных разногласий. При этом статья 5 Североатлантического договора не предусматривает автоматического объявления войны, каждый участник самостоятельно определяет необходимые меры.