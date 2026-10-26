Зеленский заявил о желании сохранить армию в 800 тысяч военных на Украине

Зеленский захотел сохранить армию в 800 тысяч военных на Украине Зеленский заявил о желании сохранить армию в 800 тысяч военных на Украине

Москва26 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет сохранить армию Украины численностью 800 тысяч человек, если на ее содержание хватит денег. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО – количество может быть 800 тысяч и меньше заявил Зеленский

Будущая численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), по словам Зеленского, будет зависеть не только от возможностей Киева, но и от формата гарантий безопасности. Если Украину примут в НАТО, то потребность в таком количестве военных в украинской армии может измениться.

Помимо этого Зеленский считает, что в содержании ВСУ могли бы принимать участие и союзники. При этом, по словам главы киевского режима, конкретные условия такой поддержки еще предстоит обсудить с Североатлантическим альянсом.

Кроме того, Зеленский уверен, что определять количество военнослужащих Киев должен самостоятельно.

Ранее стало известно, что глава киевского режима внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты поступят на рассмотрение профильного комитета, а затем их должны вынести на общее голосование депутатов.