Москва23 сен Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом свидетельствуют о его желании поскорее завершить конфликт. Об этом пишет MK.RU.

Однако они звучат на фоне продолжающейся мистификации относительно количества погибших в рядах ВСУ.

По статистике Международного комитета Красного Креста (МККК) число пропавших без вести на Украине увеличилось до 275 тысяч человек. Западные эксперты оценивают безвозвратные потери ВСУ с 2022 года в миллион человек. Однако Зеленский продолжает настаивать, что с начала конфликта погибло не больше 60 тысяч украинских боевиков.

Дефицит личного состава у ВСУ на фронте очевиден. В армию усиленно зазывают украинских женщин, но, судя по всему, желающих попасть вслед за мужчинами в списки "пропавших без вести" среди них немного говорится в публикации

Ранее стало известно, что США намерены добиться частичного прекращения огня на Украине к зиме. Позиции американских переговорщиков раскрыл президент Финляндии Александр Стубб.