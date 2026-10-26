Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский намерен продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации

Москва26 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Документы об этом размещены на сайте украинского парламента.

Теперь соответствующие законопроекты поступят на рассмотрение профильного комитета, после чего они должны быть вынесены на общее голосование депутатов.

На Украине в феврале 2022 года ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Очередное продление этих режимов будет уже 21-м по счету, уточнил ТАСС.

О намерении Зеленского внести в Раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ранее сообщал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, проект предполагает продление с 31 октября 2026 года до 29 января 2027-го.