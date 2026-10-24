Железняк: Зеленский внесет в Раду проект о продлении военного положения

На Украине снова продлят военное положение и всеобщую мобилизацию Железняк: Зеленский внесет в Раду проект о продлении военного положения

Москва24 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, проект предполагает продление на 90 дней - с 31 октября текущего года до 29 января 2027 года.

Президент️ снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации написал Железняк

Он добавил, что голосование в парламенте запланировано на понедельник.

Как пишут украинские СМИ, это будет 21-е голосование в Раде за продление военного положения и мобилизации с начала специальной военной операции.