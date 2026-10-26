Верховная рада продлила мобилизацию на Украине до 29 января

Рада продлила мобилизацию на Украине еще на 90 дней Верховная рада продлила мобилизацию на Украине до 29 января

Москва26 окт Вести.Верховная рада проголосовала за продление мобилизации на Украине с 31 октября еще на 90 дней.

Трансляция заседания велась на парламентском телеканале.

Соответствующее решение поддержал 281 депутат. Как отмечается, парламент голосует за продление мобилизации уже в 21-й раз.

Согласно принятому решению, режим мобилизации будет действовать до 29 января 2027 года.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Он также заявлял, что хочет сохранить армию Украины численностью 800 тысяч человек, если на ее содержание хватит денег.