Москва26 октВести.Верховная рада проголосовала за продление мобилизации на Украине с 31 октября еще на 90 дней.
Трансляция заседания велась на парламентском телеканале.
Соответствующее решение поддержал 281 депутат. Как отмечается, парламент голосует за продление мобилизации уже в 21-й раз.
Согласно принятому решению, режим мобилизации будет действовать до 29 января 2027 года.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Он также заявлял, что хочет сохранить армию Украины численностью 800 тысяч человек, если на ее содержание хватит денег.