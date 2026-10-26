Москва26 октВести.Верховная рада Украины поддержала продление мобилизации еще на 90 дней до 31 октября. За соответствующее решение проголосовали 281 депутат.
Голосование прошло в рамках заседания. Оно транслировалось в прямом эфире на парламентском телеканале.
Украинские парламентарии проголосовали за продление военного положения уже в 21-й раз. Помимо этого, они поддержали и продление военного положения.
Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Согласно предложенным документам, действие этих режимов планируется продлить до 29 января 2027 года.