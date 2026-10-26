Рада поддержала продление мобилизации на Украине еще на 90 дней

Верховная рада в 21-й раз проголосовала за продление мобилизации Рада поддержала продление мобилизации на Украине еще на 90 дней

Москва26 окт Вести.Верховная рада Украины поддержала продление мобилизации еще на 90 дней до 31 октября. За соответствующее решение проголосовали 281 депутат.

Голосование прошло в рамках заседания. Оно транслировалось в прямом эфире на парламентском телеканале.

Украинские парламентарии проголосовали за продление военного положения уже в 21-й раз. Помимо этого, они поддержали и продление военного положения.

Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Согласно предложенным документам, действие этих режимов планируется продлить до 29 января 2027 года.