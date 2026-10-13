Москва13 окт Вести.На Украине следует распространить мобилизационные меры на женщин. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, чьи слова передают украинские СМИ.

По ее мнению, необходимо обязать выпускников школ проходить военную службу независимо от пола. Срок такой службы должен составлять от одного до двух лет.

Подробностей о возможном порядке реализации инициативы парламентарий не привела.

Ранее Безуглая заявляла, что решение о привлечении женщин на Украине к военной службе как минимум на тыловых должностях может быть принято в будущем.

Как отмечала глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, Киев готовит украинское общество к призыву женщин как к норме.