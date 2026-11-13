Москва13 ноя Вести.Депутат Верховной Рады Марьяна Бегузглая призвала мобилизовать женщин и поставить на воинский учет всех украинцев без всяких исключений. Об этом она заявила в интервью агентству РБК "Украина".

Да, правда [выступаю за мобилизацию женщин]. Я не скрываю этой позиции с самого начала. Мобилизация, по крайней мере, на тыловые должности. Всегда это в той или иной степени было реализовано, в ключевых больших конфликтах сказала она

Депутат также настаивает на том, что реестр военнообязанных необходимо использовать для учета всех граждан Украины, без каких-либо исключений для женщин. Она отметила, что есть Конституция Украины, и там нет двух видов граждан. По ее словам, государство должно понимать, какие профессии и направления деятельности есть среди населения, чтобы видеть свой потенциальный резерв.

По мнению Безуглой, сейчас особенно важны разные специальности, в том числе инженеры и IT-специалисты. Безуглая подчеркнула, что фактически не видно, какой у страны резерв, и раскритиковала действующую систему, которая из всех женщин ставит на учет только медиков.

То есть у нас настолько восприятие войны у женщин отличается от восприятия войны у мужчин, которых могут забрать в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата. - Прим. ред.), которые не могут уехать. Это тоже неконституционно. Почему женщины могут, а мужчины не могут? Тогда нужно закрывать [выезд] для всех или открывать для всех добавила депутат

Ранее Безуглая потребовала провести милитаризацию украинских школ.