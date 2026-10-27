Депутат Рады Безуглая предложила лишить всех работников брони от мобилизации

Депутат Рады предложила лишить всех работников брони от мобилизации Депутат Рады Безуглая предложила лишить всех работников брони от мобилизации

Москва27 окт Вести.На Украине предложили лишить любых работников брони от мобилизации. С таким предложением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинское издание "Страна.ua".

Я считаю, что мы должны снять бронь со всех заявила Безуглая

Она считает, что лишить брони нужно и депутатов. Причем для этой категории граждан Безуглая предложила ввести "отдельный порядок", чтобы они смогли голосовать.

27 октября правительство Украины опубликовало постановление, ужесточающее порядок предоставления освобождения от мобилизации.