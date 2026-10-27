Москва27 октВести.На Украине предложили лишить любых работников брони от мобилизации. С таким предложением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинское издание "Страна.ua".

Я считаю, что мы должны снять бронь со всех

заявила Безуглая

Она считает, что лишить брони нужно и депутатов. Причем для этой категории граждан Безуглая предложила ввести "отдельный порядок", чтобы они смогли голосовать.

27 октября правительство Украины опубликовало постановление, ужесточающее порядок предоставления освобождения от мобилизации.