На Украине квоты на бронь для работников предприятий ВПК и ТЭК урезали до 95%

На Украине ужесточили правила брони от мобилизации На Украине квоты на бронь для работников предприятий ВПК и ТЭК урезали до 95%

Москва27 окт Вести.Правительство Украины обнародовало постановление, ужесточающее порядок предоставления освобождения от мобилизации. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

На производствах, отнесенных к критически важным для ВПК и ТЭК (ремонт и поставка оборудования для энергетической и газотранспортной систем), разрешено бронировать не более 95% военнообязанных работников.

Превысить этот порог можно только по согласованию с Минобороны или Минэнерго и при условии, что все такие сотрудники задействованы в производстве.

В десятидневный срок после вступления документа в силу власти должны пересмотреть критерии присвоения предприятиям соответствующего статуса.

Постановление также предусматривает образование координационного центра по вопросам бронирования. Среди его полномочий — проверка сведений о гражданах в государственных реестрах и подготовка предложений об отмене статуса критически важного предприятия.

23 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что 100-процентное освобождение от мобилизации для работников энергетики и ВПК отменяется.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины 27–60 лет, но в апреле 2024 года возрастной порог снизили до 25 лет.

Ранее Верховная рада продлила мобилизацию в стране еще на 90 дней, начиная с 31 октября.