Москва27 октВести.Правительство Украины обнародовало постановление, ужесточающее порядок предоставления освобождения от мобилизации. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
На производствах, отнесенных к критически важным для ВПК и ТЭК (ремонт и поставка оборудования для энергетической и газотранспортной систем), разрешено бронировать не более 95% военнообязанных работников.
Превысить этот порог можно только по согласованию с Минобороны или Минэнерго и при условии, что все такие сотрудники задействованы в производстве.
В десятидневный срок после вступления документа в силу власти должны пересмотреть критерии присвоения предприятиям соответствующего статуса.
Постановление также предусматривает образование координационного центра по вопросам бронирования. Среди его полномочий — проверка сведений о гражданах в государственных реестрах и подготовка предложений об отмене статуса критически важного предприятия.
23 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что 100-процентное освобождение от мобилизации для работников энергетики и ВПК отменяется.
Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины 27–60 лет, но в апреле 2024 года возрастной порог снизили до 25 лет.
Ранее Верховная рада продлила мобилизацию в стране еще на 90 дней, начиная с 31 октября.