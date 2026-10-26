Москва26 октВести.Правительство Украины планирует изменить систему мобилизации, предоставив предприятиям возможность бронировать 100% сотрудников при условии выполнения установленной квоты по направлению людей в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
По словам Корецкого, новая модель должна предусматривать договоренности между государством и бизнесом, которые позволят предприятиям самостоятельно обеспечивать пополнение армии.
Нам нужно придумать вместе новую социальную модель, при которой пусть все будут забронированы, но предприятия дают прогнозируемую мобилизацию людей в армиюприводит слова министра "Новости.LIVE"
Такой подход, по мнению Корецкого, может снизить необходимость разыскивать военнообязанных на улицах.
Правительство намерено обсудить инициативу с представителями бизнеса и подготовить новую систему мобилизации и бронирования до 1 декабря. Корецкий подчеркнул, что обсуждение новой модели с бизнесом не должно затягиваться, а предложения правительства должны быть подготовлены в установленный срок.
Еще одним направлением реформы украинский премьер назвал ужесточение ответственности для граждан, уклоняющихся от мобилизации.
Сегодня Верховная рада Украины продлила мобилизацию в стране с 31 октября еще на 90 дней.