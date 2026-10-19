Корецкий: число людей с бронью или отсрочкой на Украине превышает число служащих

На Украине людей с бронью или отсрочкой больше, чем служащих, заявил Корецкий Корецкий: число людей с бронью или отсрочкой на Украине превышает число служащих

Москва19 окт Вести.Украинцев, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации, сейчас больше, чем тех, кто служит в вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил премьер Украины Сергей Корецкий британской телерадиокорпорации BBC.

Он признал, что ВСУ нужны все новые и новые люди из-за потерь, которые они несут.

Сегодня тех, у кого есть отсрочка, кто прячется, кто забронирован, существенно больше, чем тех, кто служит сказал Корецкий

При этом, продолжил премьер, число украинцев, которые хотят избежать мобилизации, лишь растет.

Статистика последних 6-8 месяцев показывает: динамика ежемесячного бронирования и/или отсрочки - десятки тысяч ежемесячно. И это все растет просто какими-то невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все. Все говорят о том, что сегодня забронироваться, чтобы иметь покой от мобилизации, стало существенно легче заявил он

Из-за сложившейся ситуации Киев будет пересматривать критерии бронирования для "обеспечения обороноспособности", подытожил Корецкий.

Ранее бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что киевский режим готовит ужесточение правил отсрочки от мобилизации для родственников людей с инвалидностью.

До этого французский генерал запаса Оливье Кемпф отмечал, что принудительная мобилизация, трудности с набором новобранцев и дезертирство говорят о серьезных проблемах ВСУ с живой силой.