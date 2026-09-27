Москва27 сен Вести.Заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о нуждах Вооруженных сил Украины в живой силе говорят о серьезных проблемах ВСУ в этой области. Такое заявление в беседе с газетой Le Figaro сделал французский генерал запаса Оливье Кемпф.

Военный отметил, что, помимо слов Буданова, есть много других признаков этой проблемы - дезертирство, трудности с набором новобранцев и принудительная мобилизация.

Кирилл Буданов, правая рука Владимира Зеленского, заявил, что Украина должна выполнять план по набору - 30 000 человек в месяц. Несколько дней спустя премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что потери ВСУ составляют 27 000 человек в месяц. Речь идет о потерях в целом, то есть об убитых, раненых и пропавших без вести. Ясно, что с людскими ресурсами у Украины ситуация напряженная заявил Кемпф

Ранее польский депутат Анджей Запаловский заявил, что признание Буданова указывает на тяжелое состояние ВСУ и их большие потери в зоне украинского конфликта. Если Киев продолжит насильно набирать людей, то они будут сдаваться при первой же возможности, уверен депутат.