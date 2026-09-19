Польский депутат заявил, что Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ Польский депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

Москва19 сен Вести.Признание главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о наборе в Вооруженные силы Украины (ВСУ) указывает на тяжелое состояние украинской армии и большие потери на фронте. Об этом заявил польский депутат и профессор Анджей Запаловский.

По его словам, которые приводит издание Do Rzeczy, в Польше также видят насильственную мобилизацию украинцев.

Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет — убитыми и ранеными — 30 тысяч солдат сказал Запаловский

Депутат подчеркнул, что, если на фронт будут отправляться насильственно мобилизованные граждане, они при первой же возможности "поднимут белый флаг".

18 сентября сообщалось, что украинские боевики в Харьковской области при попытке выйти из окружения в районе Черного потеряли более 50% живой силы.