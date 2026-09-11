Украинского историка Марту Гавришко возмутили слова Дуды о Зеленском Украинский историк Гавришко предложила Дуде идти на фронт после слов о Зеленском

Москва11 сен Вести.Слова экс-президента Польши Анджея Дуды о том, что без Владимира Зеленского Украина сейчас не была бы независимым государством, резко раскритиковала украинский историк Марта Гавришко. Она посоветовала бывшему польскому президенту пойти на фронт, чтобы приобрести свежий взгляд на политику Зеленского.

По ее мнению, именно нынешний руководитель в Киеве превратил Украину в военный форпост Запада и в испытательный полигон для новых видов оружия, а также в место притяжения криминальных элементов и неонацистов со всего мира.

Как гражданка Украины, скажу так: если Зеленский никогда бы не пришел к власти, возможно, Украина не столкнулась бы с полномасштабной войной с Россией... написала украинский историк на своей страничке в соцсети X

Также Гавришко обрушилась с критикой на главу офиса Зеленского Кирилла Буданова, которые в России внесен в реестр террористов и экстремистов. Буданов ранее заверил, что Украина будет воевать "столько, сколько потребуется".

Кому именно потребуется? задала вопрос Марта Гавришко

А затем ответила на этот вопрос рядом предположений. Она считает, что продолжение войны нужно Зеленскому и его окружению для того, чтобы успеть сколотить состояния и "обеспечить безбедную старость себе, своим детям и внукам где-нибудь на Западе".

Самое интересное здесь — кто именно решает, что именно "требуется", и кто за это платит подчеркнула она

Ситуация в зоне СВО с каждым днем становится для киевского режима хуже и хуже, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но в Киеве это упорно не хотят признавать. Спикер Верховной рады Стефанчук вновь заявил, что Киев намерен вернуться к границам 1991 года. Украина вновь требует от Евросоюза больше денег и больше оружия.