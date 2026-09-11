Спикер Рады Стефанчук заявил, что Киев намерен вернуться к границам 1991 года Спикер Рады Стефанчук: Украина хочет вернуться к границам 1991 года

Москва11 сен Вести.О намерении Киева вернуться к международно признанным границам заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на саммите руководителей парламентов стран G7.

По его словам, украинская сторона не собирается отказываться от границ Украины, зафиксированных в 1991 году, и от своего суверенного права на возврат к ним.

Мы никогда не откажемся от наших территорий, равно как и от нашего суверенного права. Украина обязательно вернется в свои международно признанные границы сказал он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад озверело добивается возвращения границ Украины 1991 года, чтобы отдать в "настоящий концлагерь" людей русской культуры.