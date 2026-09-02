Гавришко: слова Путина об Украине показывают, что Россию больше не обманут

Украинский историк Гавришко увидела в словах Путина ясный посыл Гавришко: слова Путина об Украине показывают, что Россию больше не обманут

Москва2 сен Вести.Заявление президента РФ Владимира Путина о долгосрочном мире показывает, что Россию больше не обманут. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Ранее на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке Путин заявил, что Россия стремится не заморозить, а именно "прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира" как на Украине, так и в Европе.

Кремль помнит о Минских соглашениях и политических играх вокруг них... С точки зрения Москвы, урок предельно ясен: очередная пауза, которая лишь дает время на перевооружение, - это не мир. Это антракт перед следующей войной отметила Гавришко

Она добавила, что прочный мир предполагает серьезное отношение стран Запада к опасениям России по поводу безопасности, а не насмешки над ними или попытки их не замечать. Кроме того, прочный мир предусматривает устранение причин конфликта, а не замораживание его "симптомов".