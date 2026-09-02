Москва2 сенВести.Заявление президента РФ Владимира Путина о долгосрочном мире показывает, что Россию больше не обманут. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
Ранее на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке Путин заявил, что Россия стремится не заморозить, а именно "прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира" как на Украине, так и в Европе.
Кремль помнит о Минских соглашениях и политических играх вокруг них... С точки зрения Москвы, урок предельно ясен: очередная пауза, которая лишь дает время на перевооружение, - это не мир. Это антракт перед следующей войнойотметила Гавришко
Она добавила, что прочный мир предполагает серьезное отношение стран Запада к опасениям России по поводу безопасности, а не насмешки над ними или попытки их не замечать. Кроме того, прочный мир предусматривает устранение причин конфликта, а не замораживание его "симптомов".