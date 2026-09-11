Буданов считает, что конфликт закончится по фактической линии фронта Буданов: конфликт завершится по фактической линии фронта

Москва11 сен Вести.Украинский конфликт завершится по линии фронта на момент заключения договоренности. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью LSM.

Мое субъективное мнение заключается в том, что самый реалистичный вариант окончания войны или хотя бы прекращения боевых действий — с гарантированием безопасности Украине — по фактической линии фронта на день достижения договоренности сказал Буданов

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимо устранить первопричины конфликта, а не бросаться лозунгами о немедленном прекращении огня.