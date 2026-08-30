Буданов: если Украина не займет мировые рынки вооружений, это сделает Россия

На Украине решили сразиться с Россией за мировые рынки вооружений Буданов: если Украина не займет мировые рынки вооружений, это сделает Россия

Москва30 авг Вести.Если Украина не поспешит занять мировые рынки вооружений, то это сделает Россия. Об этом украинским СМИ заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, Украине необходимо как можно быстрее возвращаться на рынки вооружений. Он призвал расширить экспорт продукции, которую оборонная промышленность страны производит сверх внутренних нужд.

Мы не единственные в этом мире, кто может это предложить. Если не предложим мы, предложит наш враг заявил Буданов

Ранее он рассказал украинским СМИ, что встреча российской и украинской делегаций может произойти в сентябре.