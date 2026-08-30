Москва30 авгВести.Если Украина не поспешит занять мировые рынки вооружений, то это сделает Россия. Об этом украинским СМИ заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, Украине необходимо как можно быстрее возвращаться на рынки вооружений. Он призвал расширить экспорт продукции, которую оборонная промышленность страны производит сверх внутренних нужд.
Мы не единственные в этом мире, кто может это предложить. Если не предложим мы, предложит наш врагзаявил Буданов
Ранее он рассказал украинским СМИ, что встреча российской и украинской делегаций может произойти в сентябре.