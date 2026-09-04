Эксперт: Буданов ведет свою игру на Украине Мирошник: Буданов ведет свою игру, задействуя связи со структурами США

Москва4 сен Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на Украине ведет свою игру. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Именно поэтому в американских СМИ появились сообщения, будто Буданов старается сыграть ключевую роль в мирном урегулировании.

СМИ, безусловно, задействованы в организации информационной войны, информационного противодействия. У них есть внутренние и внешние причины. И Буданов тоже пытается играть в свою игру, задействуя связи с американскими структурами, которые считают его своим подопечным полагает Родион Мирошник

Особенно этот процесс активно происходит на фоне темы о выборах.