Москва4 сенВести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на Украине ведет свою игру. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Именно поэтому в американских СМИ появились сообщения, будто Буданов старается сыграть ключевую роль в мирном урегулировании.
СМИ, безусловно, задействованы в организации информационной войны, информационного противодействия. У них есть внутренние и внешние причины. И Буданов тоже пытается играть в свою игру, задействуя связи с американскими структурами, которые считают его своим подопечнымполагает Родион Мирошник
Особенно этот процесс активно происходит на фоне темы о выборах.
Выборы - это одна из самых вкусных тем, на ней мало кто не спекулирует. Сейчас активно создается туман, стратегическая неопределенность, а в преддверии приезда переговорщиков США стороны пытаются на этой теме зарабатывать себе баллы. Я бы не считал, что Буданов является истиной в последней инстанции и что он способен реально повлиять на эти процессы. Он играет свою игрудобавил дипломат