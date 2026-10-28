Эксперт: на Украине намеренно стали тиражировать видео с бойцами-инвалидами Политолог Мезюхо: на Украине специально тиражируют видео с военными-инвалидами

Москва28 окт Вести.Видео о том, что мужчины с ограниченными возможностями вступают в ряды ВСУ, намеренно распространяются украинской стороной. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

Все сюжеты, которые популяризируют службу инвалидов в рядах вооруженных сил Украины, а также тех военнослужащих, кто получил увечья в ходе боевых действий, можно рассматривать как политическую технологию идеологов киевского режима заявил он

В данном случае эту волну роликов следует оценивать исходя из контекста.

А контекст сегодня заключается в том, что сейчас на Украине ужесточаются условия для получения брони от призыва на военную службу и непосредственно на линию соприкосновения. И здесь работает тонкая политтехнология: никто в этих сюжетах на тему ужесточения брони не говорит, а акцент смещен именно на молодого человека, который лишился своего здоровья из-за боевых действий, поддерживаемых Европой, Великобританией и Украиной сказал эксперт

При этом, подчеркнул Мезюхо, на данный момент можно сказать, что в рядах ВСУ количество людей с инвалидностью может насчитывать от десятков тысяч до сотен тысяч человек.

И на фоне жесткой дискуссии об ужесточении получения брони украинцам показывают сюжеты о "героических" людях с инвалидностью добавил он

Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что украинцев с бронью или отсрочкой от мобилизации больше, чем тех, кто служит в ВСУ и признал, что армии нужны все новые и новые люди из-за потерь, которые они несут.