Эксперт сказал, для чего нужны разговоры о возможной мобилизации женщин в ВСУ Безпалько: разговоры о мобилизации женщин в ВСУ — медийная кампания Киева

Москва15 сен Вести.Разговоры о возможной мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются медийной кампанией, организованной Киевом для давления на западных партнеров, считает политолог и член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По словам Безпалько, украинские власти таким образом рассчитывают добиться от западных стран увеличения финансовой и иной помощи, а также отправки иностранных войск на Украину.

Киев хочет выбить из Запада как можно больше финансовой и всякой иной помощи. В идеале - добиться ввода на Украину войск, потому что "фронт держать некому, и скоро русские придут к вам сказал эксперт

Кроме того, информационная кампания может подготавливать украинское общество к изменению возрастных рамок мобилизации мужчин, считает Безпалько. Он допустил повышение верхней границы с 60 до 65 лет и снижение нижней с 25 до 18 лет. По его словам, угрозы призвать женщин могут использоваться как дополнительный аргумент для принятия таких решений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская принудительная мобилизация скорой дойдет и до женщин.