Лавров: скоро дело на Украине может дойти и до мобилизации женщин

Лавров: скоро мобилизация на Украине дойдет и до женщин Лавров: скоро дело на Украине может дойти и до мобилизации женщин

Москва15 сен Вести.Украинская принудительная мобилизация скорой дойдет и до женщин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 13-м посольском круглом столе на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

Министр отметил, что на улицах Киева и других украинских городов так называемые людоловы задерживают людей, затаскивают их в транспорт и насильно отправляют на фронт без повесток и официального объявления мобилизации.

Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет сказал Лавров

Действия украинских властей нарушают права человека, закрепленные в международных пактах и правозащитных конвенциях, подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что Киев, рассчитывая на поддержку западных стран, считает себя "вольным делать все, что ему заблагорассудится".

Ранее в пророссийском подполье рассказали, что сотрудники украинских ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) угрожают женщинам, которые отказываются подписать контракт с ВСУ.