Подполье: в ТЦК угрожают женщинам, которые отказываются подписать контракт Подполье: сотрудники ТЦК угрожают девушкам в случае отказа подписать контракт

Москва15 сен Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине угрожают женщинам, которые отказываются подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил источник ТАСС в пророссийском подполье.

Женщин изначально вызывают якобы на сверку документов, отметил источник.

Нам известны случаи насильственного подписания контрактов, когда девушку вызывали в ТЦК "на сверку" [документов], держали дольше обычного, давили угрозами, штрафами, проблемами с работой или выездом приводит ТАСС слова источника

В Службе внешней разведки (СВР) рассказали, что Евросоюз (ЕС) требует от Киева незамедлительно принять решение об объявлении мобилизации женщин на Украине. В качестве примера для подражания ЕС привел Израиль.