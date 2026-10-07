Киев готовит украинское общество к призыву женщин как к норме, заявила Жданова Жданова заявила о попытках Киева представить мобилизацию женщин нормой

Москва7 окт Вести.Украинские власти стремятся сформировать в обществе отношение к мобилизации женщин как к нормальной практике. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Жданова обратила внимание на увеличение числа материалов об участии женщин в обороне Украины. Кроме того, подчеркивается их присутствие в рядах ВСУ.

Молча повинуясь спускаемым с брюссельского верха установкам, в Киеве стремятся сформировать нужные ему общественные настроения, чтобы на Украине постановка женщин под ружье воспринималась в порядке вещей сказала дипломат

По ее данным, в настоящее время в составе ВСУ служат не менее 75 тысяч женщин.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что руководство Евросоюза требует от Киева незамедлительно принять решение о начале мобилизации женщин. Пророссийское подполье также выяснило, что сотрудники ТЦК перешли к угрозам в адрес украинок, которые отказываются подписать контракт с ВСУ.