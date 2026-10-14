На Украине сотрудники ТЦК проводят мобилизацию в домах и на частной территории Лубинец: сотрудники ТЦК заходят в дома, проводя насильственную мобилизацию

Москва14 окт Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) начали заходить в дома людей и на частную территорию, чтобы проводить мобилизацию, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Его слова приводит издание "Страна.ua".

Лубинец отметил, что только его офис зафиксировал 10 таких случаев в разных регионах. При этом информации о том, что военкомы выламывали двери, у него пока нет. Обычно люди сами открывают двери или оставляют их открытыми, и военкомы заходят в жилье.

Я думаю, что это проверка, какова будет юридическая реакция, если сотрудники ТЦК и СП начнут заходить даже в частные помещения и силой забирать оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе — была реакция, пробуют в других регионах сказал Лубинец

Подобные действия могут содержать признаки уголовных правонарушений, подчеркнул украинский омбудсмен.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК насильно мобилизовали голого мужчину. Местные паблики писали, что шорты и футболку с него сорвали сами сотрудники ТЦК.