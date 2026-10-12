Москва12 окт Вести.В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали голого мужчину. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики.

На видео, которое опубликовано в Telegram-канале украинского издания, видно, что восемь сотрудников ТЦК буквально загружают полностью голого мужчину в микроавтобус. Местные паблики пишут, что шорты и футболку с него сорвали сами сотрудники ТЦК.

Ранее в Одессе мужчина спрятался от сотрудников территориального центра комплектования в парковом туалете. Горожанина пытались заставить выйти, однако прохожие встали на его сторону и вынудили сотрудников ТЦК покинуть место происшествия.