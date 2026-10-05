В Одессе мужчина спрятался от сотрудников ТЦК в парковом туалете

В Одессе мужчина сумел спастись от мобилизации благодаря туалету в парке В Одессе мужчина спрятался от сотрудников ТЦК в парковом туалете

Москва5 окт Вести.В Одессе мужчина спрятался от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в парковом туалете. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что сотрудники пытались заставить горожанина выйти, однако прохожие встали на его сторону и вынудили сотрудников ТЦК покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось, что военкомы в Хмельницкой области проникли в частный дом, чтобы похитить человека. СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором представители ТЦК вламываются в дом через окно, несмотря на то, что дверь закрыта. Украинские СМИ напомнили, что проникновение в жилище уголовно наказуемо, и нарушители закона на видео должны понести за это ответственность, а властям следует отчитаться публично.