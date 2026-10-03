ТЦК пытались проникнуть в дом в Хмельницкой области для похищения человека

Военкомы на Украине для похищения человека залезли в частный дом ТЦК пытались проникнуть в дом в Хмельницкой области для похищения человека

Москва3 окт Вести.Военкомы в Хмельницкой области проникли в частный дом, чтобы похитить человека, пишет украинское агентство УНИАН.

Местные СМИ публикуют видео с камеры наблюдения, на котором представители ТЦК вламываются в чей-то дом. Дверь была закрыта, но это не помешало домушникам проникнуть внутрь через окно говорится в сообщении

Агентство уточняет, что проникновение в жилище уголовно наказуемо, и нарушители закона на видео должны понести за это ответственность, а властям следует отчитаться публично.

Ранее сообщалось, что военкомы на Украине едва не мобилизовали британского блогера Сэма Пеппера, путешествовавшего по Украине на моноколесе.