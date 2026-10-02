Британского блогера Пеппера на моноколесе чуть не забрали в ТЦК на Украине

Британского блогера Пеппера едва не забрали сотрудники ТЦК на Украине Британского блогера Пеппера на моноколесе чуть не забрали в ТЦК на Украине

Москва2 окт Вести.Британский блогер Сэм Пеппер едва не стал объектом принудительной мобилизации во время путешествия по Украине на моноколесе. Видеозапись инцидента была размещена на платформе Reddit.

На кадрах видно, как на трассе путь иностранцу преградил белый микроавтобус, из которого вышли представители территориального центра комплектования (ТЦК).

Услышав обращение на английском языке и осознав языковой барьер, украинские военкомы отказались от попытки задержать блогера и не стали требовать у него документы.

Пеппер не распознал настоящую цель остановки и предложил военным вместе доехать до ближайшего населенного пункта, но те отказались.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл рассказал о случае принудительной мобилизации на Украине, который удивил его.