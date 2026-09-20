Представители ТЦК забрали сотрудника "Интера" у студии телеканала в Киеве Сотрудника телеканала "Интер" задержали представители ТЦК в Киеве

Москва20 сен Вести.Сотрудника украинского телеканала "Интер" задержали представители территориального центра комплектования (ТЦК) возле главной студии телеканала в Киеве. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-каналах.

На кадрах видно, как сотрудники полиции и представители ТЦК заталкивают мужчину в автомобиль. В это же время находящиеся рядом люди в военной форме валят на землю другого мужчину.

Обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента не уточняются.

Ранее стало известно о том, что сотрудники ТЦК за два года насильно мобилизовали 122 православных священника.