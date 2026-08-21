Москва21 авгВести.Журналисты шведского телеканала SVT оказались очевидцами принудительной мобилизации в центральной части Киева. Соответствующие кадры телеканал выпустил в эфир.
Мы стоим на улице в центре Киева и ждем, когда через несколько минут начнется прямая трансляция. Но затем начинается обычная повседневная драмарассказал корреспондент
На записи видно, как несколько работников ТЦК (территориальный центр комплектования - украинский аналог военкомата - прим. ред.) заламывают мужчине руки, волокут его по земле, силой заталкивают в автомобиль и увозят.
Группа мужчин, возможно, полицейских или военных рекрутеров, задерживает его. А его жена или девушка беспомощно наблюдает и снимает все происходящее. Это обычная реальность на Украинеотмечается в репортаже канала
В последнее время власти Украины сталкиваются с дефицитом личного состава в ВСУ, а жесткие методы сотрудников военкоматов при задержании тех, кто подлежит призыву, регулярно оборачиваются скандалами и провоцируют протесты.