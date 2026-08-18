Дело о превышении полномочий завели после мобилизации таксиста на Украине

Силовая мобилизация таксиста в Кировограде привела к уголовному делу Дело о превышении полномочий завели после мобилизации таксиста на Украине

Москва18 авг Вести.Уголовное дело о безосновательном превышении полномочий завели на Украине после резонансного случая силовой мобилизации таксиста, сообщает украинское госбюро расследований.

По данным украинских СМИ, в Кировограде при мобилизации таксиста сотрудник военкомата и полицейский силой вытащили его из машины, а пассажирку вытолкали на землю.

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту возможного безосновательного применения силы правоохранителям говорится в сообщении

Отмечается, что по статье о превышении власти или служебных полномочий правоохранителями предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.