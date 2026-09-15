Москва15 сен Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкома) вербуют украинских водителей такси для отлова людей. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Уточняется, что, как только пассажир садится в такси, водитель везет его не по указанному адресу, а в ТЦК.

ТЦК вербуют украинских таксистов для отлова людей. Украинские паблики сообщают, что в городах Украины некоторые таксисты сотрудничают с ТЦК отмечается в публикации

Подчеркивается, что, зачастую, в машинах такси уже сидят полицейские или сотрудники ТЦК.

12 сентября сообщалось, что украинские ТЦК нашли способ мобилизовать "забронированных" граждан через лазейку в законодательстве.