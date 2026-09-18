Сотрудники ТЦК за два года насильно мобилизовали 122 православных священника "Северный ветер": ТЦК с 2024 года насильно мобилизовал 122 священника

Москва18 сен Вести.Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) с марта 2024 года насильно мобилизовали 122 православных священника Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Северный ветер".

Статистику всех известных случаев задержания и принудительной мобилизации священников УПЦ обнародовал Союз православных журналистов, следует из материала.

Всего с марта 2024 года "людоловы" Зеленского похитили 122 священника, 42 из них уже погибли. С каждым годом случаев "бусификации" священнослужителей УПЦ становится все больше: 10 случаев в 2024 году, 39 в 2025 и 73 за неполные девять месяцев 2026 года говорится в сообщении

Отмечается, что хуже всего стало летом, после того как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом бронирования от мобилизации.

Только для 28 человек удалось "добиться отмены незаконного призыва". При этом отмечается, что каждый из этих случаев сопровождался оглаской и протестами верующих. Остальные насильно мобилизованные были отправлены в части и на полигоны. В сообщении добавляется, что о судьбе многих из них сегодня ничего не известно.

Ранее стало известно, что украинские военкомы "выкрали" диакона кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в городе Владимире Волынской области Олега Рудничко. Как сообщил Telegram-канал "Первый казацкий", священника похитили "прямо с рабочего места" и затолкнули в микроавтобус без всякой проверки. Отмечалось, что Рудничко повезли в местный ТЦК для освидетельствования.