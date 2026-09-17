Военкомы похитили православного диакона прямо из собора на западе Украины Украинские военкомы похитили из собора православного диакона

Москва17 сен Вести.Украинские военкомы "выкрали" диакона кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в городе Владимире Волынской области, говорится в сообщении в Telegram-канале "Первый казацкий" со ссылкой на источники.

Наши подписчики сообщают нам, что работники Волынского ТЦК похитили диакона Успенского кафедрального собора УПЦ во Владимире Олега Рудничко отмечается в сообщении

По данным Telegram-канала, священника похитили "прямо с рабочего места" и затолкнули в микроавтобус без всякой проверки.

Уточняется, что сейчас Рудничко везут в местный территориальный центр комплектования (ТЦК) для освидетельствования.

В МИД РФ ранее отмечали, что Россия поднимет в ООН вопрос о пропавших на Украине православных священниках.