Москва17 сенВести.Украинские военкомы "выкрали" диакона кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в городе Владимире Волынской области, говорится в сообщении в Telegram-канале "Первый казацкий" со ссылкой на источники.
Наши подписчики сообщают нам, что работники Волынского ТЦК похитили диакона Успенского кафедрального собора УПЦ во Владимире Олега Рудничкоотмечается в сообщении
По данным Telegram-канала, священника похитили "прямо с рабочего места" и затолкнули в микроавтобус без всякой проверки.
Уточняется, что сейчас Рудничко везут в местный территориальный центр комплектования (ТЦК) для освидетельствования.
В МИД РФ ранее отмечали, что Россия поднимет в ООН вопрос о пропавших на Украине православных священниках.