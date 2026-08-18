На Украине мобилизовали настоятеля храма канонической УПЦ ТЦК мобилизовал настоятеля Крестовоздвиженского храма на Украине

Москва18 авг Вести.Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога российского военкомата) мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви, сообщила епархия на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещена на территории РФ).

17 августа произошло задержание сотрудниками ТЦК настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии архимандрита Антония (Джежелы) говорится в сообщении

Об отце Антонии епархия отзывается как о "ревностном пастыре, пользующемся большим уважением и любовью среди своих прихожан и духовенства епархии", и просит всех верующих и духовенство молиться за него.

Ранее сообщалось, что из-за действий ТЦК на Украине практически не осталось трактористов и комбайнеров.