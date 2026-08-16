Сотрудники украинского военкомата задержали двух священнослужителей УПЦ Сотрудники ТЦК в Киеве похитили митрополита УПЦ Сергия

Москва16 авг Вести.Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) похитили двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

По его словам, похищение произошло в Киеве. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого написал адвокат

В настоящий момент, по его словам, священнослужители находятся в Дарницком районном ТЦК в Киеве. Там они проходят военно-врачебную комиссию.

Ранее в здании территориального центра комплектования в городе Мостиска Львовской области обнаружили тело мужчины. По предварительной версии, украинец покончил жизнь самоубийством.